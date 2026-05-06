Rasan Information Technology Company Registered legte Quartalsergebnis vor

Rasan Information Technology Company Registered hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,16 SAR. Im letzten Jahr hatte Rasan Information Technology Company Registered einen Gewinn von 0,390 SAR je Aktie eingefahren.

Rasan Information Technology Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 261,0 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 116,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at