Rasan Information Technology Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rasan Information Technology Company Registered hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 213,7 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,9 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,29 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 82,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 358,33 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 653,25 Millionen SAR ausgewiesen.

