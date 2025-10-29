Rasan Information Technology Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rasan Information Technology Company Registered hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,480 SAR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,09 Prozent auf 194,8 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,0 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at