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04.11.2026 06:31:28
Rasan Information Technology Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rasan Information Technology Company Registered hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 SAR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 54,50 Prozent auf 301,0 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194,8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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