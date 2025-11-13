|
13.11.2025 06:31:28
Rasandik Engineering Industries India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Rasandik Engineering Industries India hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,57 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rasandik Engineering Industries India -4,720 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 163,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 126,3 Millionen INR.
