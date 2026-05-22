Rasandik Engineering Industries India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rasandik Engineering Industries India präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Rasandik Engineering Industries India vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,36 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,850 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 190,2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 136,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Rasandik Engineering Industries India hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 11,200 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -9,350 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Rasandik Engineering Industries India mit einem Umsatz von insgesamt 676,78 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 620,11 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 9,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at