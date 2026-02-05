Rashi Peripherals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rashi Peripherals hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Rashi Peripherals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,16 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,83 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rashi Peripherals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,30 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 28,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at