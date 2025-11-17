Rashtriya Chemicals Fertilizers präsentierte Quartalsergebnisse

Rashtriya Chemicals Fertilizers stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 INR, nach 1,43 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,90 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52,93 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at