Rasi Electrodes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rasi Electrodes hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Rasi Electrodes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,74 Prozent auf 172,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 193,3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at