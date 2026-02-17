|
17.02.2026 06:31:28
Rasi Electrodes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rasi Electrodes hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Rasi Electrodes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,74 Prozent auf 172,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 193,3 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!