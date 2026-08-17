Rasi Electrodes stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rasi Electrodes gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Rasi Electrodes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 194,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 176,4 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at