Rasi Electrodes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rasi Electrodes hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rasi Electrodes ein EPS von 0,250 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,69 Prozent auf 167,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 206,3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at