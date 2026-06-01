|
01.06.2026 06:31:29
Rasi Electrodes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Rasi Electrodes veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rasi Electrodes 0,200 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,24 Prozent auf 185,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Rasi Electrodes 202,3 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,15 INR gegenüber 0,860 INR je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig standen 720,18 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Rasi Electrodes 814,42 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street ging es nach oben. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.