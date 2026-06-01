Rasi Electrodes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rasi Electrodes veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rasi Electrodes 0,200 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,24 Prozent auf 185,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Rasi Electrodes 202,3 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,15 INR gegenüber 0,860 INR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 720,18 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Rasi Electrodes 814,42 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at