Raspberry PI Holdings Aktie

Raspberry PI Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52

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05.06.2026 10:31:47

Raspberry Pi surges as investors bet on hardware linked to AI boom

Cambridge-based company expects ‘robust demand’ for its products to push unit sales above 4mn in first halfWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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