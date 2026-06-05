Raspberry PI Holdings Aktie
WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52
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05.06.2026 10:31:47
Raspberry Pi surges as investors bet on hardware linked to AI boom
Cambridge-based company expects ‘robust demand’ for its products to push unit sales above 4mn in first halfWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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