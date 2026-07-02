Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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02.07.2026 17:16:48
Rastatt geht leer aus: Mercedes-Benz will neue G-Klasse in Ungarn produzieren
Osteuropa statt Rastatt: Hohe Kosten und schwache Geschäfte setzen Mercedes-Benz unter Druck. Um zu sparen, will der Konzern seine neue Mini-G-Klasse in Ungarn fertigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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