Ratch Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ratch Group hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,56 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Ratch Group 10,78 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 100,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,37 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at