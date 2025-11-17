|
Ratch Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ratch Group lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,760 THB je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 5,42 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,00 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
