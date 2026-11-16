Ratch Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ratch Group äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,02 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ratch Group 1,00 THB je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 146,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,33 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5,42 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at