Ratchaburi Electricity Generating: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ratchaburi Electricity Generating hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 THB erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 146,11 Prozent auf 13,33 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,42 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at