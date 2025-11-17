Ratchaburi Electricity Generating: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ratchaburi Electricity Generating hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,00 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,42 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,00 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at