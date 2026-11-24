BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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24.11.2026 16:14:22
Ratcliffe’s Ineos in talks to sell French car plant to BYD in US production shift
Struggling carmaker has sought to build Grenadier off-roader in US for more than a year in response to tariffsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|BYD Co. Ltd.
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|-2,58%
|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|6,80
|-1,45%
|SHIFT Inc.
|6,30
|9,57%