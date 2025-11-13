Rategain Travel Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rategain Travel Technologies hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,32 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,43 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,95 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,77 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3,98 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,89 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at