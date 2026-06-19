RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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19.06.2026 15:00:04

Rates on New Student Loans Will Rise on July 1

Higher interest rates take effect on July 1 for the next school year. Borrowers are already dealing with rising college costs and inflation elsewhere.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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