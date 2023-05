Rath-Aktie: Erweiterung des Vorstands

Die beeidete Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin blicke auf 25 Jahre Berufserfahrung in einer der "Big Four"-Kanzleien zurück und sei zuletzt selbstständig gewesen, teilte Rath am Dienstag mit. Damit gehen per 1. Juni die Finanzagenden von Andreas Pfneiszl an die 52-jährige Niederösterreicherin über.

Pfneiszl, seit 2013 im Vorstand, wird künftig als Sprecher des Vorstandes die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie den Vertrieb verantworten. Ingo Gruber, seit 2019 bei Rath, wird weiterhin als Technikvorstand die Bereiche Technik und Produktion zuständig sein.

fel/kre

APA