Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
|Management
|
09.09.2025 20:45:00
Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel
Er war über sechs Jahre für den operativen Geschäftsbereich zuständig. Christian Morawetz folgt Gruber nach, der zuletzt im operativen Management bei Knorr-Bremse tätig war. Das teilte die Rath AG am Dienstagabend nach entsprechenden Aufsichtsratsbeschlüssen mit. Rath schrieb 2024 einen Verlust von 1,4 Mio. Euro.
phs/tpo
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Rath Group,RATH
Nachrichten zu Rath AGmehr Nachrichten
|
18:30
|EQS-Adhoc: Rath AG: Changes in the Executive Board (EQS Group)
|
18:30
|EQS-Adhoc: Rath AG: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)
|
07.05.25
|EQS-HV: Rath AG: Einladung zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (EQS Group)
|
30.04.25
|Rath schreibt 2024 deutlichen Millionenverlust (APA)
|
30.04.25
|EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
Analysen zu Rath AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rath AG
|24,20
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRegierung in Frankreich gescheitert: ATX schließt leicht im Plus -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu. Der DAX gab derweil nach. Die US-Börsen tendieren leicht nach oben. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.