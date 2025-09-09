Rath Aktie

Rath für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306

Management 09.09.2025 20:45:00

Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel

Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel

Beim börsennotierten Wiener Feuerfestkonzern Rath läuft der Vorstandsvertrag von COO Ingo Gruber per heurigem Jahresende aus.

Er war über sechs Jahre für den operativen Geschäftsbereich zuständig. Christian Morawetz folgt Gruber nach, der zuletzt im operativen Management bei Knorr-Bremse tätig war. Das teilte die Rath AG am Dienstagabend nach entsprechenden Aufsichtsratsbeschlüssen mit. Rath schrieb 2024 einen Verlust von 1,4 Mio. Euro.

phs/tpo

APA

