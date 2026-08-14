Rathi Bars: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rathi Bars hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,520 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at