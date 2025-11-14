|
Rathi Bars gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rathi Bars veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rathi Bars in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,26 Milliarden INR im Vergleich zu 999,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
