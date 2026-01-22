Rathi Bars mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rathi Bars lud am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 906,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,11 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at