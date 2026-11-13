Rathi Bars: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rathi Bars hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,97 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at