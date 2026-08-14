Rathi Graphic Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rathi Graphic Technologies stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Rathi Graphic Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,150 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at