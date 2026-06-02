Rathi Steel Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rathi Steel Power hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,86 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,440 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,50 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,44 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,49 INR. Im Vorjahr hatte Rathi Steel Power 1,62 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 7,16 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,03 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at