|
02.06.2026 06:31:29
Rathi Steel Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rathi Steel Power hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,86 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,440 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,50 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,44 Milliarden INR ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,49 INR. Im Vorjahr hatte Rathi Steel Power 1,62 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 7,16 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,03 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.