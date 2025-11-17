Rathi Steel Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rathi Steel Power hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,820 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,56 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rathi Steel Power einen Umsatz von 1,21 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at