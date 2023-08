Ratingagentur Fitch enzieht den USA das Toprating für die Bonität

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft, wenige Wochen, nachdem die US-Regierung im jüngsten Schuldenstreit an den Rand eines historischen Zahlungsausfalls geraten war.

Fitch Ratings hatte das AAA-Rating der USA wegen des politischen Streits in Washington im Mai auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung gesetzt und nach der Einigung der Parteien dort belassen. Nun hat die Agentur das langfristige Emittentenausfallrating der USA von AAA auf AA+ gesenkt, um der erwarteten finanziellen Verschlechterung der Haushaltslage in den kommenden Jahren und der wachsenden Schuldenlast der Regierung Rechnung zu tragen.

Dies ist die erste Herabstufung der USA durch eine große Ratingagentur seit mehr als zehn Jahren. Sie unterstreicht die Bedeutung, die das politische Drama in Washington in diesem Frühjahr für den wichtigen globalen Markt für US-Staatsanleihen mit einem Volumen von 20 Billionen US-Dollar hat.

Die Herabstufung spiegele die "Erosion der Regierungsführung" in den USA im Vergleich zu anderen führenden Volkswirtschaften in den vergangenen zwanzig Jahren wider, teilte Fitch mit. Die Ratingagentur wies auf die finanzielle Unsicherheit hin, die durch eine Reihe knapper Entscheidungen entstanden sei, bei denen ein politisches Patt beinahe die regelmäßigen Zahlungen für US-Staatsanleihen gestoppt hätte, die normalerweise von Investoren weltweit als besonders sicher angesehen werden.

"Wiederholte politische Pattsituationen über die Schuldenobergrenze und Entscheidungen in letzter Minute haben das Vertrauen in die Haushaltsführung untergraben", so Fitch.

DJG/DJN/sha/kla

NEW YORK (Dow Jones)