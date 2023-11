Ratingagentur Scope erhält Zulassung der Europäischen Zentralbank

Frankfurt (Reuters) - Die in Berlin ansässige Ratingagentur Scope hat als erste europäische Kreditbewertungsagentur die Zulassung der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten.

Scope werde als neue externe Ratingagentur für die meisten Wertpapiere anerkannt, teilte die EZB am Freitag in Frankfurt mit. Der Integrationsprozess in die IT-Infrastruktur der Euro-Notenbanken werde sofort eingeleitet. Dies werde voraussichtlich mehrere Monate dauern. Die Euro-Wächter wollen auf ihrer Internetseite ankündigen, ab wann genau die Ratings des Unternehmens für geldpolitische Zwecke nutzbar sind.

Bislang verwendete die EZB die Bonitätsbewertungen der kanadischen Ratingagentur DBRS Morningstar sowie die Einstufungen der drei großen US-Agenturen Fitch, Moody's und Standard and Poor's. Die EZB akzeptiert damit künftig die Bonitätseinstufungen von Scope für Wertpapiere, die Teil der Kreditgeschäfte der Euro-Notenbank sind. Dies gilt allerdings nicht für forderungsbesicherte Wertpapiere, sogenannte ABS-Papiere. Die ABS-Bewertungen von Scope erfüllen den Währungshütern zufolge derzeit nicht die Zulassungsvoraussetzungen.

