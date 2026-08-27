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Ausblick stabil 27.08.2026 09:30:00

Ratingverbesserung für Evonik: Moody's stuft auf Baa1 hoch - Aktie leichter

Ratingverbesserung für Evonik: Moody's stuft auf Baa1 hoch - Aktie leichter

Moody's hat die Kreditwürdigkeit von Evonik um eine Stufe auf Baa1 angehoben.

Der Ausblick sei stabil, erklärte die Ratingagentur.

Dem Chemiekonzern sollte es auf Basis seiner Sparmaßnahmen und der zurückhaltenden Dividendenpolitik bis zum Jahresende gelingen, den Verschuldungsgrad mit Blick auf das EBITDA auf 2,1 von 2,4 per Ende 2025 zu senken, heißt es in der Begründung für diesen Schritt.

Moody's hebt in diesem Zusammenhang die Selbstverpflichtung von Evonik hervor, überschüssigen Cashflow zum Schuldenabbau zu verwenden. Evonik dürfte überdies von einer sich allmählich verbessernden Nachfrage in den meisten Endmärkten profitieren.

Allerdings dürfte der zur Verbesserung der Profitabilität nötige Restrukturierungsbedarf die Cashflows in den nächsten Jahren weiter belasten.

Die Evonik-Aktie gibt im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,70 Prozent auf 18,42 Euro nach.

DJG/rio/cbr

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Bildquelle: EVONIK

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