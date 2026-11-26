Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 ILS je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 312,2 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 256,7 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at