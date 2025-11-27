Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP hat am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 ILS je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 256,7 Millionen ILS – eine Minderung von 19,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 317,1 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at