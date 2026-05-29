Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,05 ILS gegenüber 0,120 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 140,6 Millionen ILS im Vergleich zu 283,1 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at