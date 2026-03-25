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25.03.2026 06:31:29
Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP hat am 22.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 ILS je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP mit einem Umsatz von insgesamt 226,5 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 15,48 Prozent verringert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,380 ILS beziffert. Im Vorjahr hatten 0,460 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP im vergangenen Geschäftsjahr 954,55 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP 1,15 Milliarden ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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