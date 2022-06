RATIONAL-Aktie etwas höher: RATIONAL kehrt Russland den Rücken

Die dortige Vertriebsgesellschaft solle bis Jahresende geschlossen werden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Freitag in Landsberg am Lech mit. Damit stellt RATIONAL seine Aktivitäten in Russland komplett ein, nachdem der Konzern Anfang März bereits Geräte-Lieferungen in das Land ausgesetzt hatte. Grund für die Entscheidung seien die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen des russischen Angriffskrieges gewesen, hieß es weiter. Die RATIONAL-Aktie reagiert kaum auf die Nachricht. Das Papier legt im XETRA-Handel zeitweise leichte 0,49 Prozent zu auf 614,00 Euro.

/ngu/jha/

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX)