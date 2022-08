RATIONAL-Aktie gibt ab: RATIONAL mit Umsatzplus - Gewinn sinkt

Der Gewinn sank aber wegen höherer Kosten. Den Ausblick für 2022 bekräftigte das im MDAX notierte Unternehmen trotz diverser Unwägbarkeiten.

In den drei Monaten kletterte der Umsatz laut Mitteilung um ein Zehntel auf 232 Millionen Euro. Das EBIT erreichte 45,4 (Vorjahr: 52,2) Millionen Euro. Nach Steuern verdiente RATIONAL 34,7 Millionen gegenüber nach 39,8 Millionen Euro im Vorjahr, der Gewinn je Aktie sank ebenfalls um 13 Prozent auf 3,05 Euro. Analysten haben sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn weniger erwartet.

Für das laufende Jahr erwartet die RATIONAL AG weiter ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent. Die EBIT-Marge soll wie geplant leicht über der des Vorjahres liegen.

"Sollten sich die genannten Risiken stärker materialisieren als sie sich in den ersten sieben Monaten abgezeichnet haben, erwarten wir ein geringeres Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge unter der des Vorjahres", stellt CEO Peter Stadelmann unverändert in Aussicht.

In einem freundlicheren Umfeld mit stabiler Teileverfügbarkeit und positiven Effekten aus Preiserhöhungen und Fremdwährungen sei ein Umsatzniveau am oberen Ende der Prognose oder leicht darüber realistisch. "Da der anhaltende Kostendruck negativ auf die EBIT-Marge wirkt, rechnet RATIONAL auch in diesem Szenario mit einem absoluten EBIT im Rahmen der ursprünglichen Erwartungen", heißt es weiter.

Zeitweise verliert die RATIONAL-Aktie im XETRA-Handel 8,20 Prozent auf 610,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)