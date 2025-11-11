RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Analystenstimme
|
11.11.2025 11:57:00
RATIONAL-Aktie im Plus: Bernstein erhöht Kursziel auf 1.050 Euro - Einstufung "Outperform"
Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht für RATIONAL so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie.
Die Aktie von RATIONAL gewinnt auf XETRA zeitweise 0,70 Prozent auf 643,00 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
