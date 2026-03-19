RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Dividendenplus
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19.03.2026 11:42:00
RATIONAL-Aktie in Grün: Dividende steigt - Sonderzahlung und vorsichtiger Margenausblick
Die Ausschüttungsquote von 90 Prozent des Konzernjahresüberschusses liege nun aufgrund der Sonderdividende über dem langjährigen Mittel von rund 70 Prozent. "Unsere finanzielle Stabilität als Unternehmen ohne Bankschulden erlaubt uns das auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten", wird CFO Jörg Walter in der Mitteilung zitiert. Auch nach der Ausschüttung bleibt laut RATIONAL ausreichend Liquidität im Unternehmen.
Im abgelaufenen Jahr stiegen der Umsatz und das EBIT, wie bereits bekannt, um 6 Prozent.
Für das laufende Jahr 2026 sieht das Unternehmen das Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge dürfte zwischen 25 und 26 Prozent liegen - und damit leicht sinken (2025: 26,4 Prozent). "Aufgrund der erwarteten höheren Zollkosten, negativer Währungseffekte und gegenläufigen, positiven Effekten aus Preiserhöhungen geht der Vorstand insgesamt von einem überproportionalen Kostenanstieg (...) aus", so RATIONAL.Im XETRA-Handel am Donnerstag gewinnt die RATIONAL-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 674,50 Euro.
DJG/kla/cln
DOW JONES
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