RATIONAL-Aktie: RATIONAL rechnet in 2024 mit stabiler EBIT-Marge

Die EBIT-Marge soll dieses Jahr nahe der des Vorjahres liegen, erklärte CEO Peter Stadelmann im Zuge der Bekanntgabe ausführlicher Geschäftszahlen für 2023. "Wir erwarten ein organisches Wachstum entsprechend unserer langfristigen Wachstumsrate bei anhaltend hoher Profitabilität", so CFO Jörg Walter laut Mitteilung. Preiserhöhungen seien nicht geplant. RATIONAL erwarte ein Wachstum der Absatzzahlen und Umsatzerlöse im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr.

Als Dividende will das Unternehmen 13,50 Euro je Aktie ausschütten. "Die Ausschüttungsquote von 71 Prozent des Konzernjahresüberschusses liegt damit im langjährigen Mittel und die Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs 2023 bei 1,9 Prozent", so RATIONAL. Im Vorjahr wurden ebenfalls 13,50 Euro je Aktie gezahlt - damals allerdings 11 Euro je Aktie als reguläre Dividende plus einer Sonderdividende von 2,50 Euro je Anteilsschein.

DJG/kla/ros

FRANKFURT (Dow Jones)