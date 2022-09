RATIONAL-Aktie sehr stark: RATIONAL wird optimisticher - Prognosen angehoben

"Die erhöhte Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen seit August 2022 hat zu höherem Produktionsvolumen und gesteigerten Absatzmengen geführt", begründete das Unternehmen den besseren Ausblick. Deshalb blicke man positiver auf die Umsatz- und Ergebnisprognose als bisher.

Bei anhaltend stabiler Versorgungssituation und Geschäftsentwicklung sei 2022 ein Umsatzwachstum von 23 bis 28 Prozent realistisch, so die RATIONAL AG. Die EBIT-Marge dürfte in diesem Szenario am Jahresende zwischen 21,5 und 22,5 Prozent liegen. Sollten sich dagegen mögliche Risiken materialisieren, rechne RATIONAL mit Umsätzen von rund 15 Prozent über dem Vorjahr und einer EBIT-Marge auf oder leicht über dem Vorjahr.

Bisher hatte das Unternehmen für 2022 ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent angepeilt. Die EBIT-Marge sollte leicht über der des Vorjahres von 20,5 Prozent liegen.

Nach starken Umsatzerlösen im ersten Halbjahr zeichne sich auch im dritten Quartal ein Umsatzniveau auf einem Rekordhoch ab, so RATIONAL weiter. Für das dritte Quartal erwarte RATIONAL Umsatzerlöse in Höhe von etwa 270 Millionen Euro.

Im XETRA-Handel klettert die RATIONAL-Aktie zeitweise um 11,16 Prozent auf 478,20 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)