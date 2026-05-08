Rational hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rational hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 371,6 Millionen USD – ein Plus von 19,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rational 310,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at