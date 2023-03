Rational hebt Dividende stärker an als erwartet

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausstatter RATIONAL will die direkte Gewinnbeteiligung seiner Anteilseigner nach einem starken Ergebnis im vergangenen Jahr deutlich erhöhen. Die reguläre Dividende soll um 3,50 Euro auf 11 Euro erhöht werden. Dazu gibt es wie im Vorjahr eine Sonderausschüttung von 2,50 Euro je Anteil, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Landsberg am Lech mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einer geringeren Anhebung gerechnet. Rational baute das Geschäft im vergangenen Jahr trotz der hohen Inflation, der Lieferengpässe und des Kriegs in der Ukraine kräftig aus.

Umsatz und operatives Ergebnis legten - wie bereits bekannt - deutlich zu. Unter dem Strich zog der Gewinn um die Hälfte auf knapp 186 Millionen Euro an. Je Aktie ergibt das einen Gewinn von 16,33 Euro - damit schüttet das Unternehmen etwas mehr als 80 Prozent des Überschusses an seine Aktionäre aus. Hauptprofiteur der erhöhten Dividende ist die Familie des 2017 verstorbenen Unternehmensgründers Siegfried Meister, die rund die Hälfte der Anteile des mit knapp sieben Milliarden Euro bewerteten Unternehmens hält.

Der Kurs der Rational-Aktie hat sich zuletzt von ihrem deutlichen Rückschlag im vergangenen Jahr erholt. Seit dem Zwischentief von rund 400 Euro im September ging es wieder um 50 Prozent nach oben. Die Dividendenrendite liegt damit bei 2,25 Prozent./zb/stk