RATIONAL profitiert von höheren Preisen und einer steigenden Produktivität - RATIONAl-Aktie dennoch etwas tiefer

Die Kosten stiegen zudem nicht so schnell wie der Umsatz, weshalb die Marge zulegte. "Wir profitierten von positiven Umsatzeffekten, während geplante Investitionen und Ausgaben sich erst in den kommenden Monaten in unseren Büchern abzeichnen werden", wird CEO Peter Stadelmann in der Mitteilung zitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende Juni um ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr auf 278,3 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um gut die Hälfte auf 69,6 Millionen Euro. Damit rückte die EBIT-Marge auf 25,0 Prozent vor von 19,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern blieben 54,4 Millionen Euro übrig, das sind 57 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 4,79 (Vorjahr: 3,05) Euro.

Analysten haben RATIONAL beim operativen Gewinn und Nachsteuerergebnis deutlich weniger zugetraut, beim Umsatz traf das Unternehmen die Markterwartungen.

Rational erwartet im laufenden Jahr weiterhin ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das EBIT dürfte leicht unterproportional zum Umsatz steigen, woraus sich eine Marge leicht unter dem Vorjahreswert von 23 Prozent ergäbe. "Sollten sich die Entlastungen bei den genannten Kostenpositionen fortsetzen, könnte die EBIT-Marge auch im Bereich des Vorjahres liegen", ergänzt CFO Jörg Walter.

Die Aktie von RATIONAL verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,70 Prozent auf 636,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)