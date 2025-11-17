Ratnabhumi Developers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ratnabhumi Developers hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 87,10 Prozent auf 104,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 808,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at