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10.08.2026 06:31:29
Ratnamani Metals Tubes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ratnamani Metals Tubes hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 11,72 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 18,81 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Ratnamani Metals Tubes mit einem Umsatz von insgesamt 9,72 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,63 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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