Ratnamani Metals Tubes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ratnamani Metals Tubes hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 19,43 INR. Im letzten Jahr hatte Ratnamani Metals Tubes einen Gewinn von 14,17 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,92 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 9,71 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at